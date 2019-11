Frage der Woche: Hat Flick das Zeug zur Dauerlösung?

FC-Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic sagt: "Hansi Flick ist in diesem Moment der richtige Trainer für uns." Trotzdem haben die Münchner nach der Trennung von Niko Kovac den Trainermarkt sondiert. Thomas Tuchel (Paris) und Erik ten Hag (Ajax Amsterdam), Ralf Rangnick und Trainerlegende Arsene Wenger haben schon abgesagt oder kommen für die Bayern nicht in Frage.

Sitzt Hansi Flick, der mit der deutschen Nationalmannschaft als Co-Trainer immerhin Weltmeister geworden ist, auch in der Zukunft auf der Bayern-Bank? Er selbst habe die 90 Minuten in der Verantwortung gegen Piräus genossen. "Es interessiert mich überhaupt nicht, was nach dem Samstag passiert", sagte Flick.

