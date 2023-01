Sind die Bayern mit dem Kopf nicht bei der Sache? Zumindest kritisierte Bayern-Kapitän Joshua Kimmich nach dem 1:1 gegen Köln die Einstellung seiner Mannschaft auf dem Platz. Dazu kommen noch der schwere Skiunfall von Manuel Neuer, der Kurztrip nach Paris von Serge Gnabry oder auch die überraschende Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic.

Ist alles Einstellungssache? Oder haben die Münchner zu viele Baustellen abseits des Rasens, um erfolgreich Fußball zu spielen?

Die Frage der Woche

Hat der FC Bayern ein Mentalitätsproblem?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport.