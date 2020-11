Frage der Woche: Fürth - Frankens neue Nummer eins?

Schon direkt nach dem 3:1-Sieg gegen Jahn Regensburg hat Fürths Trainer Stefan Leitl bei seinen Spielern eine besondere Stimmung ausgemacht: Derby-Stimmung. "Das Spiel zieht die komplette Region in seinen Bann, es ist „Das Spiel des Jahres“, weiß Leitl noch aus eigener Erfahrung als Spieler. Die Aufmerksamkeit, die der fränkische Dauerbrenner erregt, ist enorm.

Fürth seit vier Spielen ungeschlagen

Nach vier Siegen in Folge geht die SpVgg Greuther Fürth als Tabellenzweiter in das Duell mit dem Zehnten Nürnberg. Trotzdem sagt Leitl, er erwarte "ein Spiel auf Augenhöhe.“ Club-Trainer Robert Klauß dagegen sieht in den Fürthern die “aktuell beste Mannschaft der 2. Liga. Nürnberg hat sich mit einem 4:1-Erfolg am Montag in Osnabrück möglicherweise gerade noch rechtzeitig in Form geschossen, doch die Siegesserie der Fürther hält bereits seit vier Spielen an.

Statistik spricht für Greuther Fürth

Das letzte Frankenderby im Juni gewann die Spielvereinigung. Der Treffer zum entscheidenden 1:0 gelang mit David Raum ausgerechnet einem gebürtigen Nürnberger. Und auch wenn man auf die nähere Vergangenheit schaut, sind die Zahlen auf der Seite der Kleeblätter. Die vergangene Saison schlossen sie auf Rang neun ab, während der Club, der in der Saison 2018/19 noch in der Bundesliga kickte, um den Klassenerhalt in der 2. Liga kämpfte.

Die fränkische Rivalität reicht lange zurück. In den 1920er-Jahre feierte der 1. FC Nürnberg fünf deutsche Meisterschaften, zwei Titel gewann die damalige SpVgg Fürth. Die Teams dominierten den deutschen Fußball und legten so den Grundstein für diesem geschichts- und geschichtenträchtigen Lokalvergleich.

Die Frage der Woche

