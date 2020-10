Frage der Woche: Fallen die Bayern nach fünf Titeln in ein Loch?

Auch wenn die Bayern bei ihrer unglaublichen Titeljagd den Pokal für den Supercup in die Vitrine nach München geholt haben, konnte man erkennen, dass die Mannschaft nicht unverwundbar ist. Dazu die Niederlage in Hoffenheim, bei der die Mannschaft zum ersten Mal nach 32 Spielen wieder als Verlierer vom Feld schlich.

Nur ein Zwischentief oder bekommt der Seriensieger größere Probleme, weil die Mannschaft zu viele Spiele machen muss, der Kader zu klein ist? Ist der Akku bald leer oder brennen die Bayern weiter?

Heute im Stadion - die Frage der Woche

Fünf Titel in Serie, fallen die Bayern jetzt in ein tiefes Loch?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport oder BR24 Fussball. Ausgewählte Kommentare senden wir in "Heute im Stadion" am Samstag, 3. Oktober, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.