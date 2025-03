Frage der Woche: Drei Verletzte beim FCB – wackeln die Titel?

Der FC Bayern muss ausgerechnet in der entscheidenden Phase im Kampf um Meisterschaft und Champions League auf drei Leistungsträger verzichten: Muskelfaserriss bei Manuel Neuer, Kreuzbandriss bei Alphonso Davies und freie Gelenke im Knie von Dayot Upamecano.

Länderspielpause bringt Hiobsbotschaften

Wie lange Kapitän Neuer dem FC Bayern noch fehlen wird, ist weiter unklar, die Wadenverletzung des Torwarts zieht sich seit Wochen. Bei Davies steht bereits fest: Durch den Kreuzbandriss bei einem Länderspiel mit der kanadischen Nationalmannschaft ist die Saison für den 24-Jährigen gelaufen. Das löste Empörung bei den Verantwortlichen des FC Bayern aus. Sogar eine Klage gegen den kanadischen Verband steht im Raum. Beim französischen Innenverteidiger Dayot Upamecano wurden, ebenfalls nach einem internationalen Einsatz, freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt. Seine Pause wird mehrere Wochen betragen.

Die Frage der Woche: Ohne drei! Wackeln jetzt die Titelchancen der Bayern?

Alle drei werden für das Champions League-Viertelfinale gegen Inter Mailand am 8. April (ab 21 Uhr live in der Radioreportage bei BR24Sport) und auch im Rückspiel am 16. April sowie im Kampf um die Meisterschaft ausfallen. Damit fehlen nicht nur Erfahrung und Klasse im Tor, sondern auch Tempo und Zweikampfstärke in der Defensive: Kann der Rekordmeister das verkraften, oder wird der Titelkampf jetzt zur Zitterpartie?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 29. März 2025, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1