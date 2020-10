Frage der Woche: DFB-Team im Tief - was läuft schief?

Abwehrchaos, Sturmflaute, falsche Taktik, mangelnde Motivation, zu wenig Qualität: Die Vorwürfe, die die Nationalmannschaft treffen, sind vielfältig und kommen von allen Seiten. Vor allem Bundestrainer Joachim Löw wird nach den letzten drei Länderspielen mehr denn je in Frage gestellt.

Doch ist es so klar? Für Bayern-Trainer Hansi Flick nicht. Er stand lange an der Seite des Bundestrainers und verteidigt Löws Weg: "Es ist auch mal die Pflicht eines Trainers, etwas auszuprobieren", so Flick nach dem 3:3 in der Nations League gegen die Schweiz.

Die Situation sei für den Bundestrainer nicht einfach. Es gebe zu viele Spiele in kurzer Zeit, so dass Löw kaum Zeit habe im Training etwas einzustudieren. "Man hat nur wenig Trainingseinheiten, in denen man den Spielern vermitteln kann, wie man spielen möchte", so Flick.