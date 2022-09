Frage der Woche: Deutschland ohne Stürmer - kann das gutgehen?

Das Land der Mittelstürmer hat keine richtige Neun mehr, die das Runde beständig ins Eckige trifft. Warum muss Fußball-Bundestrainer Hansi Flick ohne Zielspieler in der Mitte auskommen und kann das bei der WM gut gehen?

Wo sind die Nachfolger von Müller und Seeler?

Uwe Seeler, Gerd und Dieter Müller, Klaus Fischer, Horst Hrubesch, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose – alles Mittelstürmer, die für Deutschland ihre Tore am Fließband gemacht haben. Lange ist das her, denn schon seit Jahren fehlt der Nationalmannschaft ein Weltklasse-Mittelstürmer.

Ein Spieler, der am und im Strafraum lauert, einen oder zwei Gegenspieler bindet und auf Momente wie diese spezialisiert ist: Weil er schneller denkt als der Gegner, seinen Körper akkurat einsetzt, den Ball zur Not irgendwie über die Linie rumpelt.

Die Frage der Woche

Die Lücke in der Mitte - warum gibt es keine deutschen Weltklasse-Mittelstürmer?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 1. Oktober, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1.