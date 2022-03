Frage der Woche: Braucht die Bundeliga Typen wie Felix Magath?

Knallhartes Training mit Medizinbällen, Sprints auf extra aufgeschüttete Hügel, Ausdauerprogramm bis zum Umfallen. Felix Magath war mehr als Schleifer denn als Taktiker bekannt. Viele seiner früheren Spieler erinnern sich nur ungern an die Zeit mit ihm.

Trotzdem wurde der frühere Nationalspieler als Trainer dreimal deutscher Meister und zweimal Pokalsieger, hat einige Bundesligamannschaften als "Feuerwehrmann" vor dem Abstieg bewahrt. Sind Trainertypen wie er aus der Zeit gefallen oder braucht die Bundesliga nicht nur Laptoptrainer?

Frage der Woche: Braucht die Bundesliga Typen wie Felix Magath?

