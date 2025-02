Bayer gegen Bayern: Wer gewinnt das Topspiel der Bundesliga?

Am Samstagabend (18.30 Uhr/Radio-Livereportage) steigt in der BayArena der Meistergipfel: Meister Bayer Leverkusen empfängt den Rekordmeister und Tabellenführer FC Bayern zum Bundesliga-Spitzenspiel. Bei mittlerweile acht Punkten Rückstand auf Platz eins, scheint klar, dass nur ein Sieg die Hoffnungen der Werkself auf die Titelverteidigung weiterleben lässt. Ein Dreier der Bayern hingegen und damit dann elf Punkte Vorsprung auf den engsten Verfolger würde wohl die Entscheidung im Titelrennen bedeuten.

Bayer Leverkusen - FC Bayern: "Es geht um die Wurst"

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw ist sich sicher: "Sollte Leverkusen nicht gewinnen, wird sich Bayern die Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen." Demensprechend brisant ist das Duell Meister gegen Vizemeister.

Die jüngere Vergangenheit macht Leverkusen allerdings Hoffnung auf den Sieg. Denn unter Trainer Xabi Alonso hat Bayer keines der bisherigen fünf Pflichtspiele gegen die Bayern verloren, dazu schaltete die Werkself die Münchner in dieser Saison im DFB-Pokal-Achtelfinale aus.

Auch deshalb meint Bayern-Torwart Manuel Neuer: "Da geht es um die Wurst, das wissen wir und da werden wir alles daran setzen, dass wir erfolgreich sind"."

Die Frage der Woche:

Meister gegen Rekordmeister. Wer gewinnt das Topspiel der Bundesliga?

Einfach mitreden hier in den Kommentaren oder auf Facebook bei BR24 Sport. Ausgewählte Kommentare senden wir in Heute im Stadion am Samstag, 15. Februar 2025, ab 15.05 Uhr auf Bayern 1