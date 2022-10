Frage der Woche: Aus für Klauß - macht Weinzierl den FCN besser?

Der 1. FC Nürnberg hat einen neuen Trainer: Markus Weinzierl soll es nun richten. Der 47-Jährige wurde am Dienstag als neuer Coach der Nürnberger vorgestellt, einen Tag nach der Trennung von Robert Klauß.

Mehr als zwei Jahre lang war Klauß Trainer beim 1. FC Nürnberg. Er ist ein klassischer Vertreter der neuen Trainergeneration: in der Theorie extrem gut ("asymmetrischer Linksverteidiger, breit ziehender linker 10er..."), in der Praxis (zumindest beim Club) aber am Ende gescheitert. Legendär war die Erklärung seines Matchplanes nach der Heimniederlage gegen Darmstadt.

Keine Frage: Klauß hat den Club zunächst stabilisiert, aber die letzten Wochen war die Performance der Mannschaft so schwach, dass selbst sein großer Förderer, der Club-Sportvorstand Dieter Hecking, nicht mehr anders konnte: "Wir brauchen jetzt Erfahrung und Gelassenheit", sagte er.

Rolle rückwärts vom 1. FC Nürnberg?

In Persona meint er damit Markus Weinzierl. Ist das nun die Rolle rückwärts beim Club? Und vor allem ist Markus Weinzierl der richtige Mann dafür?

Der Niederbayer brennt zumindest: "Tolle Fans, geiler Verein", sagt er. Und: "Wir wollen der Mannschaft einen einfachen und klaren Plan mitgeben." Das hat er auch schon auf Schalke und in Stuttgart versucht, mit durchwachsenem Erfolg. In Regensburg und zuletzt Augsburg lief´s dagegen besser.

