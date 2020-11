Frage der Woche: 0:6! Wie soll es weitergehen beim DFB?

Die Stimmung war nach der historischen 0:6-Pleite gegen Spanien nicht nur beim Bundestrainer auf dem Tiefpunkt. "Wenn ich sage, es war alles schlecht, dann meine ich das auch so. in jeglicher Beziehung war alles schlecht, ein rabenschwarzer Tag. Da kann man nichts Schöne oder Gutes finden“, so Joachim Löw in der Analyse nach dem Spiel. Und ARD-Experte Bastian Schweinsteiger legte nach: "Entsetzlich! Ein Nackenschlag! Man muss was verändern. So darf man nicht als deutsche Nationalmannschaft auftreten!“ Die Frage ist nur was.

Die Frage der Woche

