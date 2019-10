Fränkischer Para-Weltmeister Engel auf dem Weg nach Tokio

Engel war bei seinem Debüt bei einer WM voll durchgestartet. In dem spannenden Finale hatte er sich in London in der Startklasse für Schwimmer mit Sehbehinderung gegen den elffachen Paralympicssieger Ihar Boki aus Weißrussland durchsetzen können. Jetzt arbeitet er daran, dass er an den XVI. Paralympischen Sommerspielen teilnehmen kann. Sie werden vom 25. August bis zum 6. September 2020 in Tokio ausgetragen.