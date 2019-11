Fortuna-Coach Funkel fordert Energieleistung gegen die Bayern

Die positiven Erlebnisse gegen Bayern München hielten sich für Funkel zwar "in Grenzen". Einige haben sich aber regelrecht in sein Gedächtnis eingebrannt. Allen voran der 2:1-Sieg im DFB-Pokalfinale 1985 mit Bayer Uerdingen, den der heutige Trainer noch als aktiver Spieler erlebte. Von der Coachingzone aus sind Funkel vor allem das 1:0 mit Hansa Rostock in München im Jahr 2000 und das 0:0 mit Eintracht Frankfurt in bester Erinnerung. Und auch in der vergangenen Saison hatte die Fortuna beim 3:3 in München die Tugenden an den Tag gelegt, die Funkel auch am Samstag gerne wieder von seinen Spielern sehen würde.