Formstarke Dortmunder wittern Chance gegen den FC Bayern

"Die Bayern werden Respekt haben", meinte Dortmunds Lizenzspielerchef Sebastian Kehl nach dem 3:0-Sieg der Dortmunder in der Champions League beim FC Brügge mit Blick auf das Bundesliga-Topspiel am Samstag (Anstoß 18.30 Uhr, Liveeinblendungen bei "Heute im Stadion" auf Bayern 1).

Und sie werden wissen, auf wen sie besonders aufpassen müssen im BVB-Team: Torjäger Erling Haaland legt Zahlen vor, wie sie sonst nur Bayerns Torgarant Robert Lewandowski vorweisen kann. In Brügge traf er einmal mehr doppelt und hat nun 14 Treffer in elf Champions-League Spielen erzielt - ein neuer Rekord.

In der Bundesliga steht Haaland bei fünf Toren nach fünf Spielen - das alles mit 20 Jahren. "Erling ist eine Tormaschine", meint Mitspieler Thorgan Hazard anerkennend. Der körperlich starke 1,94-Meter-Mann ist extrem schnell, abschlussstark und abgezockt, er hat eigentlich keine Schwäche.

Favre zufrieden, Hummels hofft auf Rückkehr

Trainer Lucien Favre lobt aber ausdrücklich die ganze Mannschaft: "Es liegt an allen. Wir machen das gut momentan", sagt er. Noch mehr als über den unbändigen Offensivdrang seines Teams freut sich Favre über die neu gewonnene Defensivstärke.

"Es fängt vorne an, wenn du keinen Stürmer hast, der verteidigt, geht es nicht. Es ist die ganze Mannschaft, die verteidigen muss", schilderte er. Dortmund blieb zuletzt vier Mal in Folge ohne Gegentor - und insgesamt achtmal in elf Pflichtspielen.

Die Rückkehr von Abwehrchef Mats Hummels (Oberschenkelverletzung) vor dem Bundesliga-Clasico wäre dennoch extrem wichtig, um noch mehr Stabilität zu bekommen.

BVB will "mutig" auftreten

Wie man die Bayern gefährden kann, deutete Dortmund bereits bei der knappen Niederlage im Supercup (2:3) an - und auch Red Bull Salzburg zeigte es trotz der 2:6-Niederlage am Ende phasenweise im Champions-League-Duell am Dienstag.

Wenn man die Bayern früh unter Druck setzt, schnell anläuft und hoch presst, bieten sich immer wieder Gelegenheiten, die Dortmund ausnutzen will. Man müsse "ähnlich mutig" auftreten wie beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison, forderte Kehl.

Er glaubt, dass der BVB die Münchner "mit tiefen Läufen gefährden könne". Das werde auch "ein Mittel, um sie zu schlagen". Gelingt das dem BVB, zieht er an die Tabellenspitze an den Bayern vorbei.

Bayern dominiert das Duell

Das hat die Borussia in den vergangenen zehn Bundesliga-Partien allerdings nur zwei Mal geschafft. Mit Trainer Hansi Flick siegten die Bayern in allen drei Duellen und schafften dabei ein Verhältnis von 8:2 Toren. Die Bundesliga-Premiere von Flick mit dem FCB war ein 4:0-Sieg gegen den BVB in der Münchner Arena.

Oft war der Bundesliga-Klassiker in den vergangenen Jahren erstaunlich einseitig. Auch Haaland wartet in der Bundesliga noch auf sein erstes Tor gegen den FC Bayern. Kehl betonte, dass der Ehrgeiz des 20-Jährigen "dieser Mannschaft extrem gut tut". Genau das merkt man vor dem 103. Duell in der Bundesliga zwischen Dortmund und München.