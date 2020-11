vor etwa einer Stunde

Formel : Hamilton holt sich Wüsten-Pole von Bahrain vor Bottas

Weltmeister Lewis Hamilton hat sich die Pole Position zum Formel-1-Rennen in Bahrain gesichert. Der Mercedes-Pilot verwie in Sakhir seinen Teamkollegen Valtteri Bottas auf den zweiten Platz und raste zu seiner zehnten Pole in diesem Jahr.