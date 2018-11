Formel 3: Schwerer Unfall der Münchnerin Sophia Flörsch

Mick Schumacher: "Hoffe, dass alle okay sind"

"Ich hoffe, dass alle okay sind", sagte Mick Schumacher während der Renn-Unterbrechung. Vom Unfall, so sagte er, habe er nichts gesehen.

Erst dieses Jahr in die Formel 3 aufgestiegen

Flörsch war erst in diesem Jahr in die Formel 3 aufgestiegen, als sie in Zandvoort beim vierten Rennwochenende für den niederländischen Rennstall Van Amersfoort Racing startete. Sie fuhr zuvor in der Formel 4 als erste Frau zweimal aufs Podest.