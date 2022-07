Formel 1: Zuschauer beklagen Sexismus an der Rennstrecke

Beim Großen Preis von Österreich häufen sich Beschwerden über Sexismus, sexuelle Belästigung sowie homophobe und rassistische Äußerungen auf den Tribünen in Spielberg. Die Formel 1 reagierte am Sonntag mit einem offiziellen Statement auf die Vorwürfe: Die Angelegenheit werde mit dem Rennpromoter und der zuständigen Security besprochen, hieß es darin. Auch das Gespräch mit Betroffenen, die derlei Vorfälle gemeldet haben, werde gesucht.

Formel 1: "Solches Verhalten wird nicht toleriert"

"Wir wurden darauf aufmerksam gemacht, dass einige Fans völlig inakzeptablen Kommentaren ausgesetzt waren", so die Erklärung der Formel 1. "Und wir werden mit denen sprechen, die von den Vorfällen berichtet haben. Wir nehmen das sehr ernst. Solches Verhalten wird nicht toleriert, alle Fans sollten respektvoll behandelt werden."

Hamilton "angewidert und enttäuscht"

Auch Rekordweltmeister Lewis Hamilton kommentierte die Vorwürfe. Er sei "angewidert und enttäuscht zu hören, dass einige Fans mit rassistischem, homophobem und generell beleidigendem Verhalten" konfrontiert worden seien, so der Formel 1-Pilot. Der Besuch bei einem Formel-1-Rennen dürfe nie Auslöser für "Angst und Schmerz" sein. "Wir dürfen uns nicht zurücklehnen und erlauben, dass das so weitergeht."

Vorwurf: Homophobie, Rassismus und Sexismus

In sozialen Netzwerken hatten zahlreiche Frauen von sexistischen Äußerungen und Belästigung auf den überwiegend männlich besetzten Tribünen berichtet. Auch Homophobe und rassistische Beleidigungen beklagten die Besucher. Nicht nur unmittelbar an der Rennstrecke in Spielberg scheint das Problem verbreitet zu sein: Auch von den Campingplätzen im Umfeld der Rennstrecke gibt es ähnliche Berichte.