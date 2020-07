Formel 1: Vettel wird Zehnter in Wasserschlacht-Qualifikation

Der Regen hatte am Samstagvormittag eingesetzt und war immer heftiger geworden. Der Kurs stand an vielen Stellen unter Wasser. Aus Sicherheitsgründen entschied die Rennleitung mittags, das Abschlusstraining zum zweiten Formel-1-Rennen der Saison abzusagen. Der Kampf um die Pole Position konnte am Nachmittag mit Verspätung durchgeführt werden.

89. Pole-Position für Hamilton

Der britische Weltmeister Lewis Hamilton sicherte sich dabei die Pole Position und verwies Mercedes-Pilot Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull auf den zweiten Platz. Dritter wurde McLaren-Pilot Carlos Sainz aus Spanien. Vierter wurde der finnische Auftaktsieger Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.

Für den meisterhaft fahrenden Hamilton ist es bereits die 89. Pole Position seiner Karriere. Ferrari-Fahrer Sebastian Vettel kam nicht über Rang zehn hinaus. Sein Teamkollege Charles Leclerc (Monaco) - Zweiter im ersten Rennen - geht von Startplatz elf ins Rennen

Für den morgigen Sonntag sind trockene Bedingungen angesagt, das Rennen dürfte wie geplant am Nachmittag starten.