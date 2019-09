Formel 1 in Sotschi: Hamilton siegt, Vettel ausgeschieden

Es war ein Rennen, das für Zündstoff bei den "Roten" sorgen könnte. Denn der an der Spitze liegende Vettel ignorierte zu Beginn eine Ferrari-Teamorder und ließ seinen zweitplatzierten Teamkollegen Charles Leclerc - trotz anderslautender Anweisung der Teamführung - nicht passieren. Nach Vettels Ausfall verlor Ferrari die Kontrolle über das Rennen und musste beiden Silberpfeile den Vortritt lassen. Weltmeister Lewis Hamilton siegte souverän vor Teamkollege Valtteri Bottas aus Finnland. Polesetter Charles Leclerc aus Monaco wurde nur Dritter.

Vettel ignoriert Teamorder des Ferrari-Chefs

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto hatte Vettel, der nach dem Start Weltmeister Lewis Hamilton (Mercedes) und Leclerc überholt hatte, in der sechsten Runde erstmals aufgefordert, Leclerc die Führung zu überlassen. Vettel, der mehrfach schnellste Runden fuhr, erwiderte über Funk mit Unverständnis und baute stattdessen seinen Vorsprung sogar aus. Leclerc beschwerte sich über Vettel.

Erst der Boxenstopp brachte die von der Ferrari-Teamführung gewünschte Reihenfolge. Leclerc wechselte deutlich früher als Vettel auf die Medium-Reifen und zog dadurch vorbei, nur wenige Runden nach dem Boxenstopp war für Vettel wegen eines technischen Defekts das Rennen vorbei. Als aufgrund seines Ausfalls das Safety-Car auf die Strecke kam, profitierte Mercedes davon und konnte wenig später die Führung übernehmen. "Ich habe meinen Teil der Absprachen eigentlich eingehalten. Ehrlich gesagt, möchte ich das intern regeln", sagte Vettel zum Chaos später.

Hamilton fährt Titel entgegen

Hamilton, der mit insgesamt vier Erfolgen in Russland Rekordsieger bleibt, baute seine Führung in der WM-Wertung aus und fährt seinem sechsten Titel unaufhaltsam entgegen. Vettel ist bei noch fünf ausstehenden Rennen in diesem Jahr weiterhin Gesamt-Fünfter.