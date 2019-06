Formel 1: Vettel-Fiasko in Österreich - Leclerc vor Hamilton

Der 31 Jahre alte Vettel konnte am Samstag in der Qualifikation zum Großen Preis von Österreich im entscheidenden Durchgang wegen eines Defekts an seinem Wagen nicht mehr fahren und kam nicht über Platz zehn hinaus. Die genaue Ursache für Vettels Defekt blieb zunächst unklar. Weil Kevin Magnussen von Haas aber zurückversetzt wird, startet Vettel am Sonntag als Neunter in Spielberg. Startplatz eins sicherte sich sein Teamkollege Charles Leclerc.

Der 21 Jahre alte Monegasse verwies bei der zweiten Pole Position seiner Karriere Titelverteidiger und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes auf den zweiten Platz. Dritter wurde Max Verstappen beim Heimspiel von Red Bull vor Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.