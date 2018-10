Formel 1: Vettel-Debakel beim Qualifying in Suzuka

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton geht beim Großen Preis von Japan in Suzuka am Sonntag (7.10 Uhr) von der Pole Position ins Rennen könnte Sebastian Vettel schon den entscheidenden Schlag im WM-Duell versetzen. Hamilton, der in der WM-Wertung vor dem fünftletzten Saisonrennen mit 50 Punkten führt, startet vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas aus Finnland und dem Niederländer Max Verstappen. Für den Engländer ist es die 80. Pole Position der Karriere und die achte der laufenden Saison.

Der WM-Zweite Vettel wurde in einem erst trockenen, dann verregneten Qualifying Opfer einer komplett verkorksten Reifenstrategie des Ferrari-Teams und kam nur als Neunter an. Wegen einer Strafe für den ursprünglich vor ihm platzierten Esteban Ocon geht Vettel von Startplatz acht ins Rennen.

Ferrari verzockt sich mit dem Regen

"Im Nachhinein und von außen ist es immer einfach zu sagen, dass das falsch war", sagte Vettel zur Teamtaktik: Er war mit Intermediate-Reifen schon vor dem einsetzenden Regen auf die noch trockene Strecke geschickt worden und hatte keine Chance auf eine Topzeit. "Wir sind davon ausgegangen, dass die Strecke nass ist. Hätte der Regen etwas früher eingesetzt, dann stünden wir da wie die Helden. Jetzt nicht so sehr."

Die Startaufstellung beim Großen Preis von Japan