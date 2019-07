Formel 1: Verstappen gewinnt turbulenten Deutschland-Grand-Prix

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat den Großen Preis von Deutschland gewonnen. In einem Rennen mit wechselhaften Wetterbedingungen, phasenweise spiegelglatter Fahrbahn und zahlreichen Safety-Car-Phasen triumphierte der Niederländer in Hockenheim vor dem vom letzten Platz gestarteten Heppenheimer Sebastian Vettel im Ferrari. Dritter wurde überraschend der Russe Daniil Kwjat (Toro Rosso).

Für den 21-jährigen Verstappen war es der siebte Sieg der Karriere und der zweite der Saison. Der von einer Krankheit geschwächte Weltmeister und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (England/Mercedes) blieb nach mehreren Fahrfehlern als Elfter erstmals seit mehr als einem Jahr ohne Punkte.

Bottas, Leclerc und Hülkenberg kommen nicht ins Ziel

Zu den "Opfern" der heiklen Wetterbedingungen zählt unter anderem Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Nur eine Runde, nachdem er sich nach Boxenstopps der Konkurrenz an die Spitze gesetzt hatte, rutschte er bei regennasser Fahrbahn in der Zielkurve in eine Mauer. In der Zielkurve erwischte es auch Renault-Pilot Nico Hülkenberg, der als Vierter noch Chancen aufs Podest hatte. Fünf Runden vor dem Ende erwischte es dann auch noch Mercedes-Pilot Valtteri Bottas, zu diesem Zeitpunkt Vierter.

Daniel Ricciardo (Renault) und Lando Norris (McLaren) mussten das Rennen nach Defekten vorzeitig beenden, Sergio Pérez (Racing Point) nach einem Unfall, Peirre Gasly (Red Bull) nach einem Reifenschaden.