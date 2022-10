Formel 1: Verstappen gewinnt in Suzuka und ist Weltmeister

Rennen unter schwierigen Bedingungen

Aufgrund von Dauerregen im japanischen Suzuka musste das Rennen verkürzt werden. Obwohl nur 28 von 53 Runden gefahren wurden, erhielt Verstappen dennoch die volle Punktzahl. Am Ende wusste er selber nicht, ob es nun punktemäßig zur Titelverteidigung gereicht hatte. "Bin ich Weltmeister? Bin ich es nicht?", fragte der Red Bull-Pilot vor der Siegerehrung.

Der deutsche Sebastian Vettel fuhr in seinem letzten Auftritt in Japan auf Rang 6 und damit in die Punkte. Nach der Saison beendet der vierfache Weltmeister seine Karriere. Mick Schumacher fuhr auf einen für ihn enttäuschenden 18. Platz