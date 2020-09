Formel 1: Sebastian Vettel wechselt von Ferrari zu Racing Point

Spekulationen gab es viele, wohin es den viermaligen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel nach seiner Trennung von Ferrari - im Mai konnten sich der Rennstall und der Fahrer nicht auf einen neuen Vertrag einigen - ziehen würde.

Vettel startet ab 2021 in der Formel 1 für Aston Martin

Jetzt steht der neue Arbeitgeber fest: Vettel wechselt zum Rennstall "Racing Point", der seit 2018 in der Formel 1 antritt. Die Briten mit Sitz in Silverstone waren mit Material und personal des involventen Force-India-Rennstalls in der Rennserie eingestiegen. In der kommenden Saison wird das Team als "Aston Martin" antreten.