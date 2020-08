Formel 1: Sebastian Vettel im Frust-Modus

Die Zeit bei Ferrari sei "natürlich nicht gerade einfach, da muss ich nicht drum herumreden", sagte Vettel nach dem nächsten Tiefschlag in Silverstone, "aber ich stehe morgens auf und versuche, das Positive zu finden." Doch das fällt schwer. Seit seinem ersten kompletten Jahr bei Toro Rosso 2008 steckt der Hesse in seiner schlechtesten Formel-1-Saison seiner Karriere.

Vettel per Funkspruch: "Ihr habt es vermasselt"

Eigene Fehler und eine falsche Strategie des Teams brachten Vettel in Silverstone endgültig auf die Palme. "Ihr habt es vermasselt", blaffte Vettel am Sonntag per Funkspruch an sein Team. Und das, obwohl er mit einem Dreher in der ersten Kurve das Unheil selbst eingeleitet hatte.

Nach "Dreher-Festival", "Zeit eine neue Platte aufzulegen"

Kein Wunder, dass er aus Italien Hohn und Spott ertragen muss. "Das Dreher-Festival geht weiter, dieses Jahr stehen wir schon bei zwei. Aber anstatt, dass der Deutsche seine Schuld eingesteht, beschuldigt er die Maschine und die Strategie. Es wird Zeit, eine neue Platte aufzulegen", kommentierte die "Gazzetta dello Sport".

Abschied spätestens zum Saisonende

Am Ende des Jahres wird Vettel sowieso von Ferrari ausgebootet, das steht bereits fest. Über ein anderes Szenario wird aber gerade mit zunehmendem Eifer spekuliert: Verlässt der Deutsche die Scuderia sogar frühzeitig mitten in der Saison? Provoziert er gar seinen Rausschmiss? Der frühere Formel-1-Pilot Ralf Schumacher etwa hat dazu eine klare Meinung. "Wenn Sebastian so weitermacht", dann werde er "den roten Overall nicht mehr bis zum Saisonende tragen". Trotz unbefriedigender Leistungen bleiben die weiteren Einsätze des deutschen Formel 1-Piloten also durchaus spannend.