29.11.2020, 15:54 Uhr

Formel 1: Schwerer Feuer-Unfall sorgt für Rennunterbrechung

Ein Feuerunfall in der ersten Runde des Großen Preises von Bahrain hat für eine Rennunterbrechung gesorgt. Der Haas von Romain Grosjean war in die Begrenzung gecrasht, das Auto wurde dabei in zwei Teile gerissen und ging sofort in Flammen auf.