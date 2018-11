Formel-1-Pilot Sebastian Vettel: "Verlieren ist keine Option"

Elf Jahre ohne Fahrer-WM, zehn Jahre ohne Konstrukteurs-WM - die Scuderia Ferrari ist mehr als ernüchtert. Die Ära Schumacher mit fünf Weltmeister-Titeln in Folge ist längst passé, Mercedes dominiert den Formel-1-Rennzirkus.

Sebastian Vettel will mit Ferrari 2019 aber den ultimativen Ansturm auf Mercedes und Weltmeister Lewis Hamilton unternehmen. "Wir kämpfen hart darum, am Ende der nächsten Saison als Mann und als Team ganz oben zu sein." Im Exklusivgespräch mit ARD-/BR-Formel-1-Reporter Andreas Troll sagte er: "Verlieren macht keinen Spaß, es ist auch keine Option. Wenn man Spaß am Verlieren hätte, dann wäre man nicht mehr da."

Manchmal an der Grenze zur Unsportlichkeit

Vettel ist ein Getriebener, immer wieder machte er in der Vergangenheit mit gewagten Aktionen, teilweise an der Grenze zur Unsportlichkeit, und spektakulären Überholmanövern auf sich aufmerksam. "Die Geschwindigkeit führt eben dazu, dass man nicht mal kurz Pause drücken kann. Man versucht immer so schnell zu fahren, wie es geht", sagt er. Und dazu, dass er manchmal über das Ziel hinausschießt: "Kritik ist ganz normal. Für sich selber muss man verstehen, wie es dazukam und einordnen, wie gravierend der Fehler war."

Chancen für 2019

Ob die Chancen für 2019 tatsächlich besser stehen, Mercedes als Primus vom Podest zu stürzen? "Man hat immer eine Chance", sagt Vettel: "Wir rechnen so viele Dinge aus und glauben so oft an Statistiken, dass es auch gut ist, das mal nicht zu machen." Er möchte in der nächsten Saison versuchen "alles rauszuholen und nicht Dinge abschreiben, weil die Zeichen gegen einen stehen."

TV-Tipp: Sebastian Vettel - die Story. Sonntag, 18. November, ca. 16.55 Uhr in der Sportschau im Ersten