Formel-1-Pilot Sebastian Vettel ist kein Fan von Geisterrennen

Vettel ist kein Fan von Rennen unter Zuschauerausschluss. Er glaubt, dass man in dieser Hinsicht keine Schnellschüsse machen sollte. Und "das man eher wartet und keine Geisterrennen" vor leeren Rängen fährt.

Schwierig geduldig zu bleiben

Der Formel-1-Pilot wäre normalerweise jetzt in China, wo am Sonntag das vierte Saisonrennen angesetzt war. Doch auch die Königsklasse muss wegen Corona pausieren. "Schwierig ist es, geduldig zu bleiben", so Vettel. Jeder wolle wissen, wie es weitergeht. Der Ferrari-Pilot fühlt sich aber bereit, und es sollte kein Problem sein wieder einzusteigen. Körperlich fühlt er sich jetzt noch besser vorbereitet "als ich es im März war." Allerdings fehlt ihm die Zeit im Auto. "Das letzte Mal, dass man im Auto saß, ist jetzt schon knapp zwei Monate her." Deshalb macht sich der Motorsportprofi aber keine Gedanken, denn "ich hab ja doch ein bisschen einen Erfahrungsschatz, auf den ich zurückgreifen kann."