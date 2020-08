Formel 1: Lewis Hamilton gewinnt auf drei Rädern in Silverstone

Lange sah es nach einem ungefährdeten Start-Ziel-Sieg von Hamilton - er war von der Pole Position gestartet - aus. Erst ein Reifenschaden in der Schlussrunde sorgte noch einmal für Spannung. Hamilton rettete sich und seinen Mercedes aber dank eines bis dahin herausgefahrenen großen Vorsprungs noch vor Red-Bull-Pilot Max Verstappen über die Ziellinie. Dritter wurde Ferrari-Pilot Chrles Leclerc. Für Hamilton ist es bereits der siebte Sieg auf seinem Heimkurs in Silverstone.

"Bis zur letzten Runde war alles easy. Ich bin quasi dahingesegelt. Als ich gehört habe, dass sich der Reifen bei Valtteri verabschiedet hat, habe ich etwas langsamer gemacht. Plötzlich ging auch bei mir die Luft raus. Ich bin kaum noch um die letzten beiden Kurven rumgekommen. Gott sei Dank hat es geklappt. Mein Herz ist fast stillgestanden, deswegen war ich wohl so cool." Lewis Hamilton nach dem Sieg in Silverstone

Auch Bottas mit Reifenschaden - Vettel nur Zehnter

Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas, der lange auf Platz zwei gelegen hatte, wurde ebenfalls Opfer eines Reifenschadens. Er musste einmal ungeplant an die Box und wurde nur Elfter. Davon profitierte wiederum Sebastian Vettel im zweiten Ferrari. Der Ex-Weltmeister rutschte als Zehnter gerade noch so in die Punkteränge.

In der WM-Gesamtwertung führt Hamilton nach vier Rennen mit 88 Punkten vor Valtteri Bottas (58) und Max Verstappen (52).