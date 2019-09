Formel 1: Leclerc mit historischem Sieg, Vettel patzt

Erst lieferte sich Charles Leclerc ein Duell mit Lewis Hamilton, dann mit Valtteri Botas. Letztlich konnte sich der Ferrari-Pilot aber vor den beiden Mercedes-Fahrern durchsetzen. Der Finne Bottas fuhr auf den zweiten Platz, Hamilton wurde Dritter. Nico Hülkenberg kam als Fünfter ins Ziel. Für Ferrari war es der erste Heimsieg in Monza seit 2010. Damals triumphierte Fernando Alonso.

"Ein Traum ist wahr geworden". Charles Leclerc

Vettel dreht sich

Sebastian Vettel verpatzte den 14. Saisonlauf völlig. In der siebten Runde leistete sich der Heppenheimer einen Dreher. Er lag zu diesem Zeitpunkt auf Rang vier. Bei der Rückkehr auf die Strecke übersah er das Auto von Racing-Point-Pilot Lance Stroll und touchierte es. Vettel musste daraufhin in die Box, um sich einen neuen Frontflügel zu holen. Außerdem bekam er eine zehnsekündige Stop-and-Go-Strafe und fiel ans Ende des Feldes zurück. Am Ende fuhr er auf den 13. Platz.

"Ein guter Tag fürs Team, aber kein guter Tag für mich". Sebastian Vettel

Hamilton führt Gesamtwertung an

Die Gesamtwertung führt nach wie vor Lewis Hamilton an (284 Punkte). Der Brite steuert auf seinen sechsten WM-Titel zu. Bottas bleibt Gesamtzweiter. Er hat 63 Punkte Rückstand auf Hamilton. Durch den Sieg in Monza überholte Leclerc (182 Punkte) seinen Teamkollegen Vettel (169 Punkte). Leclerc ist damit WM-Vierter hinter Max Verstappen.