Formel 1: Leclerc holt Pole Position in Monza

Wie im Training hatte Leclerc auch im Qualifying die schnellste Runde hingelegt. Nico Hülkenberg belegte in der Qualifikation, die mit einer kuriosen Runde fast in Steher-Manier endete, im Renault den sechsten Platz. Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland) geht am Sonntag (8.9.2019, 15.10 Uhr) von Platz drei in das 14. von 21 Saisonrennen.

Bizarres Quali-Finale im Bummeltempo

Allerdings werden die Rennkommissare das Finale der Qualifikation noch untersuchen. In den letzten zwei Minuten waren alle zehn verblieben Fahrer auf die Strecke im Königlichen Park von Monza gefahren. Weil Windschatten auf dem Kurs einen erheblichen Vorteil bedeutet, wollte keiner vorneweg fahren. Das führte dazu, dass die Fahrer teilweise bummelten, aber auch gefährlich die Positionen wechselten. Letztlich fuhren praktisch alle zu spät für die eigentlich geplante letzte schnelle Runde über die Start- und Ziellinie.

Vierte Pole für Leclerc weckt Hoffnung für Ferrari

Für Leclerc ist es die vierte Pole Position seiner Karriere. Der 21-Jährige hatte Ferrari am vergangenen Sonntag in Spa den ersten Saisonsieg beschert. Die Scuderia wartet seit 2010 auf einen Heimerfolg in Monza.