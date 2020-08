Formel 1 in Spanien: Hamilton auf Pole Position, Vettel Elfter

Für Hamilton läuft es dagegen weiter rund. Der sechsmalige Formel-1-Weltmeister setzte sich am Samstag auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya vor seinem Mercedes-Teamkollegen Valtteri Bottas durch. Hamilton war auf der 4,655 Kilometer langen entscheidenden Runde um 59 Tausendstelsekunden schneller als der Finne. Für Hamilton ist es bereits die vierte Pole im sechsten Rennen in diesem Jahr und die 92. in der Karriere des 35-jährigen Briten. Seit der Einführung der Turbo-Hybridmotoren zur Saison 2014 ist es die 100. Pole für Mercedes.

Verstappen bringt sich in gute Position

Auf Rang drei schaffte es bei hochsommerlichen Temperaturen in Katalonien der Niederländer Max Verstappen. Er war über sieben Zehntelsekunden langsamer als Hamilton. Nach seinem Sieg am vergangenen Sonntag in Silverstone wahrte der 22-jährige Niederländer dennoch seine Erfolgschancen. 2016 hatte er auf dem Kurs in Barcelona den ersten seiner bisher neun Grand-Prix-Siege gefeiert.

Chassis-Wechsel bringt nicht den erhofften Erfolg

Ein erneutes Fiasko erlebte Sebastian Vettel. Der Chassis-Wechsel brachte dem viermaligen Weltmeister auch nicht den erhofften neuen Schwung in einer frustrierenden Abschiedssaison von Ferrari. Der 33 -Jährig gebürtige Heppenheimer scheiterte schon zum dritten Mal beim sechsten Grand Prix der Saison im zweiten Quali-Abschnitt und steht nur auf Rang elf.