Formel 1 in Russland: Vettel mit Unfall, Hamilton auf der Pole

Ein heftiger Unfall beendete in der Formel-1-Qualifikation beim Großen Preis von Russland vorzeitig den Arbeitstag von Sebastian Vettel. "Ich habe mich ein bisschen vertan und dann das Auto verloren", erklärte der 33-Jährige sachlich, nachdem er in die Streckenbegrenzung gekracht war. Nur von Startplatz 15 geht Vettel am Sonntag (13.10 Uhr) in das 250. Formel-1-Rennen seiner Karriere.

Hamilton jagt Schumachers Siegrekord

Erneut von der Pole Position geht Weltmeister Lewis Hamilton ins Rennen. Zum 96. Mal beginnt er ein Rennen von Startplatz eins. In Sotschi könnte er mit einem Sieg den Rekord des siebenmaligen Weltmeisters Michael Schumacher einstellen: Es wäre Hamiltons 91. Grand-Prix-Sieg in der Königsklasse.

Zur Pole Position fuhr Hamilton mit dem neuen Streckenrekord von 1:31,304 Minuten. Er war mehr als eine halbe Sekunde schneller als der Niederländer Max Verstappen im Red Bull. Der Finne Valtteri Bottas musste sich im zweiten Silberpfeil mit Platz drei begnügen.