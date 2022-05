Formel 1 in Miami: "Die Show steht im Vordergrund"

Spektakel ist bei der Formel 1 ohnehin vorprogrammiert. Doch wenn Stars wie Michael Jordan, David Beckham und Dwayne "the Rock" Johnson sich an der Rennstrecke tummeln, muss es schon ein bisschen mehr sein als "Business as usual". Der neue Grand Prix in Miami, bei dem die Rennserie am Wochenende gastiert, soll der Glamourstadt in Florida alle Ehre machen.

"Die Gottwerdung" der Formel 1

"Das ist das Disneyland. Das ist eine einzige Show", sagt BR-Formel-1-Experte Andreas Troll und erläutert: "Ich habe gerade mit einem Kollegen telefoniert, der meinte, er habe an einem einzigen Tag mehr erlebt, als sonst in der gesamten Saison. Das ist das, was die Amerikaner können. Für die Formel 1 ist das der absolute Höhepunkt, die Gottwerdung, wenn man übertreiben möchte. Endlich ist die Formel 1 da angelangt, wo sie immer hinwollten: Im Unterhaltungsmekka."

Spektakulärer Stadtkurs

Auf der 5,41 Kilometer langen Strecke gibt es insgesamt 19 Kurven, drei DRS-Zonen und jede Menge Geschwindigkeit. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von circa 320 Stundenkilometern und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 220 Stundenkilometern ist Miami ein sehr schneller Stadtkurs in dessen Zentrum das Hard Rock Stadium des Footballteams Miami Dolphins steht.

Und auch das Drumherum ist spektakulär: Es wurde extra eine Beach-Sektion angelegt und ein künstlicher Yacht-Hafen. "Obwohl die Strecke weit vom Meer entfernt ist", sagt Troll - eine halbe Autostunde nämlich.

Streaming-Serie als Katalysator für USA-Boom

Die Formel 1 hat es geschafft auch Fans in den USA zu gewinnen und ein wenig der beliebten Rennserie NASCAR den Rang abzulaufen. Grund dafür ist eine Netflix-Serie. In Drive to Survive begleiten Kamerateams die Rennen, Fahrer und Teams aus nächster Nähe und bereiten die Saison hollywoodreif auf. "Die hat so eingeschlagen - vor allen Dingen bei jüngeren und weiblichen Zuschauern. Die haben teilweise noch nie ein Formel-1-Rennen gesehen. Aber dadurch, wie die Geschichten aufbereitet wurden, sind sie zu Anhängern dieses Sports geworden und schauen auch diese Rennen an", so Troll.

Formel 1 gelingt Expansion

Die Formel 1 nutzte die Gunst der Stunde und gab kürzlich das nächste Rennen in den USA bekannt, das vielleicht noch spektakulärer werden könnte: Ab 2023 geht es nach Las Vegas. Gefahren wird auf dem legendären Strip. Für den Ort wird sogar das Rennen von Sonntag auf Samstagnachmittag verlegt. "Das ist ein Zeichen, dass die Formel 1 alles in Bewegung setzt, um an andere Rennstrecken und an neue Märkte zu kommen, sie wollen neue Hersteller. Sie müssen diesen Firmen etwas bieten - und es gelingt ihnen", sagt Troll.