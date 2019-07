Formel 1 in England: Doppel-Pole für Mercedes, Vettel enttäuscht

Für Valtteri Bottas ist es die vierte Pole Position der Saison, die zehnte der Karriere. Mercedes-Piloten war es die vierte Pole der Saison und die zehnte seiner Karriere. Um gerade einmal 0,006 Sekunden verwies er WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton auf Platz zwei. Sebastian Vettel im Ferrari hatte mehr als eine halbe Sekunde Rückstand auf das Mercedes-Duo.

"Ich habe mich nicht so wohlgefühlt im Auto, dass der Speed von alleine kam", sagte der 32-jährige Vettel, der in allen drei Durchgängen der Quali seltsam langsam um die Traditionsstrecke kurvte: "Auf eine Runde geht es im Moment nicht so richtig." Von der Spitze war Vettel bei der Zeitenjagd weit, ganz weit entfernt - obwohl er laut Ferrari keine technischen Probleme hatte.

Vor dem zehnten von 21 Saisonrennen (Start Sonntag, 15.10 Uhr) führt der fünfmalige Weltmeister Hamilton in der Gesamtwertung mit 197 Punkten deutlich vor Bottas (166). Der viermalige Weltmeister Vettel (123) hat als Vierter bereits 74 Zähler Rückstand. Dritter in der WM-Gesamtwertung ist der Niederländer Max Verstappen (126) im Red Bull, der in Silverstone von Startplatz vier ins Rennen geht.

Silverstone - Heimrennen für Mercedes

Mercedes geht als Favorit in den traditionsreichen Grand Prix in Großbritannien. Von 2013 bis 2017 gewann das Team fünf Mal in Folge in Silverstone. Vier dieser Siege holte Lewis Hamilton. Im vergangenen Jahr konnte Sebastian Vettel das Rennen für sich entscheiden.