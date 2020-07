Formel 1 in Corona-Zeiten: Was alles anders sein wird

An diesem Wochenende startet die Formel 1 wegen der Corona-Krise in Österreich deutlich verspätet in die Saison. Ähnlich wie im Fußball dürfte für Fans einiges anders wirken, an der Rennstrecke gelten Corona-Regeln, die übliche Formel-1-Show ist abgesagt und die Fahrer stehen vor neuen Herausforderungen.

So sieht der neue Corona-Formel-1-Rennkalender 2020 aus

Am 15. März sollte die Formel 1 in Australien starten, nach 22 Rennen sollte der Weltmeister feststehen. Doch wegen Corona ist jetzt alles anders. Im vorläufigen Rennkalender stehen nur noch acht Rennen, damit könnte ein Weltmeister gekürt werden. Die Verantwortlichen wollen bis zum Ende des Jahres aber am liebsten 15 oder mehr Grands Prix fahren. So wären dann wohl auch alle Vertragspflichten erfüllt und der Großteil der TV- und Sponsorengelder könnte fließen.

Fix sind bisher aber nur Rennen in Europa - und zwar zweimal im österreichischen Spielberg (5. Juli und 12. Juli), Budapest (19. Juli), zweimal in Silverstone (2. August und 7. August), Barcelona (16. August), Spa (30. August) und Monza (6. September).

Dazu dürfte noch ein Rennen auf der Ferraris-Hausstrecke in Mugello kommen, ebenfalls möglich sind Rennen in Sotschi, Shanghai, Bahrain und Abu Dhabi. Ebenfalls noch nicht abgesagt, aber ziemlich unwahrscheinlich sind die bisher für den Herbst geplanten Rennen in den USA, Mexiko und Brasilien.

Das ändert sich für die Formel-1-Teams: Weniger Personal, viele Tests

Vorneweg: Am Programm des Rennwochenendes ändert sich nichts, am Freitag finden die freien Trainings statt, am Samstag das Qualifying, am Sonntag das Rennen. Dennoch gibt es sichtbare Änderungen: Im Fahrerlager und bei allen Besprechungen herrscht Maskenpflicht, auch ausreichende Abstände sollen eingehalten werden. Das gilt auch für die Mechaniker in den Boxen.

Dazu kommen umfangreiche Tests, nur wer einen negativen Befund, der nicht älter als vier Tage alt ist, vorweisen kann, darf ins Fahrerlager. Es folgen weitere Tests. Allein für die beiden ersten beiden Rennen in Österreich sollen so über 10.000 Tests durchgeführt werden. Dazu gelten strenge Hygiene-Maßnahmen inklusive der regelmäßigen Desinfektion von Arbeitsplätzen und -material sowie Kontaktbeschränkungen zwischen den Teams.

Jedes Team darf zudem nur 80 Mitarbeiter mit an die Strecke bringen – inklusive Fahrer. Gerade für die Top-Teams bedeutet das eine Einschränkung. Insgesamt dürfen 3.000 Personen an die Strecke, darunter Offizielle, Streckenposten und wenige Medienvertreter sowie Personal der Rahmenserien.

Formel-1-Geisterrennen, kein VIPs und anders vorbereitete Fahrer

Heißt auch: Zuschauer sind ausgeschlossen, es gibt Geisterrennen. Überhaupt bleibt die Show auf der Strecke: Die Siegerehrung wird ohne Pokal-Übergabe und Champagner-Dusche ziemlich nüchtern ablaufen, die Fahrerparade vor dem Rennen ist abgesagt und VIPs in ihren speziellen Bereichen wird es auch nicht zu sehen geben.

Volle Konzentration auf das Sportliche also – auch wenn die Vorbereitung für einige Fahrer ebenfalls gewöhnungsbedürftig gewesen sein dürfte. Vor gut sieben Monaten war das letzte Rennen, außer beim Test in Barcelona im Februar konnten die Fahrer nicht in den 2020er Autos sitzen. Nur in älteren Autos konnten sie mit den Teams die neuen Corona-Abläufe testen, die meisten Piloten trainierten zudem im Simulator, manche challengten sich immerhin in digitalen Rennen.

Die Rückkehr auf die reale Strecke im direkten Duell dürfte eine Prüfung für jeden Fahrer sein – nicht auszuschließen sind daher gerade am Anfang Fahrfehler. Sebastian Vettel erwartet eine weitere Herausforderung: "So viele Rennen, kaum Pause dazwischen, das dürfte auf Dauer sehr anstrengend sein", sagte er in einem Ferrari-Interview. "Ich denke aber, dass ich gut vorbereitet bin." Das werde eine wichtige Bedingung für eine erfolgreiche Saison sein.

Wie schneidet Sebastian Vettel in seiner letzten Ferrari-Saison ab?

Vettel geht nach fünf titellosen Jahren bei Ferrari in sein letztes Jahr bei dem italienischen Rennstall, sein Vertrag wurde nicht verlängert. Das könnte Konfliktpotential bei der Scuderia bergen. Entgegen der ersten Stellungnahmen lief die Trennung offenbar nicht einvernehmlich, sondern einseitig – von Ferrari aus: "Wir hatten nie eine Diskussion. Es lag nie ein Angebot auf dem Tisch", sagte Vettel auf der Pressekonferenz vor dem Österreich-Grand-Prix am Donnerstag.

Sportlich dürfte sein Team aber ohnehin ein gutes Stück hinter dem sechsfachen Serien-Konstrukteurs-Weltmeister Mercedes liegen, die mit Lewis Hamilton erneut als Favorit in die Saison starten. Der amtierende Weltmeister kann in diesem Jahr mit seinem siebten Titel den Rekord von Michael Schumacher einstellen.

Aber auch Red Bull rechnet sich in diesem Jahr gute Chancen aus. "Wir erwarten einen Zweikampf um den Titel zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen", sagte deren Motorsportberater Helmut Marko gegenüber Sport1. Helfen könnte hier der neue Rennkalender – Red-Bull-Topfahrer Verstappen hat in den vergangenen beiden Jahren in Spielberg gewonnen, in Budapest, wo das dritte Saison-Rennen stattfindet, stand er letztes Jahr zumindest auf der Pole.

Gut möglich also, dass im Corona-Jahr nicht nur drumherum vieles anders aussieht, sondern am Ende auch die Spitze im WM-Klassement.