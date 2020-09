vor 41 Minuten

Formel 1: Hamilton in Mugello auf der Pole - Vettel 14.

Weltmeister Lewis Hamilton startet von der Pole Position in den Großen Preis der Toskana. Der Brite sicherte sich in Mugello zum siebten Mal in dieser Formel-1-Saison Startplatz eins. Sebastian Vettel fuhr auch beim Ferrari-Heimspiel nur hinterher.