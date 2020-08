Formel 1: Hamilton gewinnt auch in Spanien, Vettel wird Siebter

Für Hamilton war es der 88. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere und der vierte im sechsten Saisonrennen. Nur noch drei Siege trennen ihn damit von Michael Schumachers Rekord. Die Plätze zwei und drei gingen in Barcelona an den Red-Bull-Frontmann Max Verstappen, den Sieger des zweiten Silverstone-Rennens, und Hamiltons Teamkollegen Valtteri Bottas (Finnland).

Vettel der glücklichere Ferrari-Pilot

Der Heppenheimer Vettel schnupperte mit einer Ein-Stopp-Strategie an seinem besten Saisonergebnis, war zeitweise auf Rang fünf unterwegs. Letztlich bauten die Reifen aber stark ab, einige Konkurrenten zogen noch vorbei. Am Ende war Vettel dennoch der glücklichere Ferrari-Fahrer: Sein zuletzt deutlich stärkerer Teamkollege Charles Leclerc schied mit einem Motorschaden aus.

Hamilton baut Gesamtführung vor Rennpause aus

Der Weltmeister Hamilton baute seine Führung in der WM-Wertung weiter aus. Mit 132 Punkten hat er bereits 37 Zähler Vorsprung auf Verstappen (95). Dritter ist Bottas (89). Am kommenden Wochenende hat die Formel 1 Pause, das Rennen findet am 30. August in Spa/Belgien statt.