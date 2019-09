Formel 1: Ferraristi jubeln beim Training vor dem Heimrennen

Mit der Tagesbestzeit zum Auftakt des Großen Preises von Italien hat Leclerc die Hoffnungen der Scuderia auf den ersten Formel-1-Heimsieg seit neun Jahren gestärkt. Der 21 Jahre alte Monegasse fuhr am Freitag in beiden Trainingseinheiten unter erschwerten Bedingungen bei Regenwetter jeweils die schnellste Runde auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in Monza.

Pokerspiel zwischen Mercedes und Ferrari

In der deutlich schnelleren Nachmittagseinheit verwies Leclerc den WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes aber nur um 68 Tausendstelsekunden auf den zweiten Platz. "Wir sind ziemlich stark bei der Renngeschwindigkeit", betonte Hamilton: "Und wir sind vielleicht auch etwas näher dran auf der einen schnellen Runde". Das sei schon überraschend, räumte Hamilton ein. Man sei auf einem Level mit Ferrari. "Mercedes war ein bisschen schneller, attestierte Sebastian Vettel sogar. Im Longrun seien die Silberpfeile um einiges stärker.

Vettel auf Trainingsplatz drei

Vettel folgte im zweiten Wagen der Scuderia im Training auf Platz drei. Vierter wurde Valtteri Bottas im zweiten Mercedes (+0,369) vor Max Verstappen im Red Bull (0,372) und dessen Teamkollegen Alexander Albon (0,611). Nico Hülkenberg beendete den Tag im Renault als Elfter mit über 1,3 Sekunden Rückstand.