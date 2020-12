Formel 1: Ferrari-Chef geht, Mercedes-Chef bleibt noch

Mercedes-Motorsportchef Wolf: "Ja, ich bleibe"

Beim Formel-1-Rennstall Mercedes hat Motorsportchef Toto Wolff dagegen ein Bekenntnis über die Fortsetzung seiner Tätigkeit auch über das Saisonende hinaus abgegeben. "Ja, ich bleibe in der Formel 1. Auch als Teamchef", sagte der Kopf des Weltmeisterteams im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Wolffs Vertrag läuft Ende des Jahres aus. "Im Wesentlichen" sei er sich mit Mercedes einig, sagte der 48-Jährige. Aber es gehe aber auch "um die Entscheidung, wie Daimler und ich in der gemeinsamen Gesellschaft in den nächsten Jahren miteinander zusammenarbeiten".

Auch der britische Rekordweltmeister Lewis Hamilton hat noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Dazu betonte Wolff: "Wir sind da ein gutes Duo, deswegen hängen unsere Schicksale schon ein wenig aneinander."

Nachdenken über einen möglichen Nachfolger

Weil der 48-Jährige Motorsportchef in den vergangenen Jahren wegen der Formel 1 nur "wenig Zeit zur Regeneration und wenig Zeit mit der Familie" hatte, denkt er bereits jetzt grundsätzlich über seine Nachfolgeregelung nach. "Ich kann mich ja ohnehin nicht plötzlich rauskatapultieren und sagen: Das war's, ich hör' auf", sagte er und ergänzte, dass er "irgendwann" einen Teamchef suchen will, der in seine Fußstapfen tritt. "So jemanden findest du nicht über Nacht. Deswegen geht es gerade auch darum, nachzudenken, wer diesen Job übernehmen könnte."