Formel 1: Die Tops und Flops der Saison

McLaren

Der Aufschwung des Traditionsrennstalls hat auch einen deutschen Vater: Andreas Seidl kam im Frühjahr als Teamchef nach Woking, und McLaren kletterte gleich von Gesamtrang sechs 2018 auf den wichtigen vierten Platz der Konstrukteurs-WM - best of the rest also hinter Mercedes, Ferrari und Red Bull. Seidl ist gekommen, um jeden Stein umzudrehen, am Auto, am Motor, in der Fabrik, in den Abläufen, überall sieht er Potenzial zur Verbesserung. Keine Sorgen muss er sich um die Fahrer machen. Carlos Sainz und Rookie Lando Norris setzten das vorhandene Potenzial eindrucksvoll um.