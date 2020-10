Formel 1: Bottas holt Pole Position in Imola

Zweiter wurde Bottas' Teamkollege Lewis Hamilton (England) vor Max Verstappen (Niederlande) im Red Bull. Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel (Heppenheim) belegte im Ferrari lediglich Platz 14 und verpasste damit zum zehnten Mal im 13. Saisonrennen den finalen Qualifying-Abschnitt.

Mercedes-Team steht vor siebter Konstrukteurs-WM in Folge

Bei Mercedes dürften nach dem Grand Prix am Sonntag unabhängig von einem recht wahrscheinlichen Sieg die Korken knallen: Wenn die in diesem Jahr schwarz lackierten Silberpfeile in Imola mindestens elf Punkte erringen, ist ihnen die siebte Konstrukteurs-WM in Folge bei vier ausstehenden Rennen nicht mehr zu nehmen. Dies wäre alleiniger Rekord, noch teilt sich Mercedes die Bestmarke mit Ferrari, das in der Ära Michael Schumacher von 1999 bis 2004 erfolgreichster Konstrukteur war. In der Fahrer-WM liegt Hamilton klar vor Bottas, eine Entscheidung kann aber frühestens beim übernächsten Rennen in der Türkei fallen.