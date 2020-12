Formel 1: Bottas holt Pole Position in Bahrain

Red-Bull-Pilot Max Verstappen landete auf dem dritten Rang, Charles Leclerc im Ferrari überzeugte als starker Vierter. Sein Teamkollege Sebastian Vettel, bei dem nach dem dritten Training der Motor gewechselt werden musste, enttäuschte mit Rang 13.

Schnellste Runde der Formel 1-Geschichte

Anders als am vergangenen Wochenende wird in Bahrain dieses Mal nicht der Grand-Prix-Kurs gefahren, sondern die kürzere und schnellere "äußere" Variante. Diese ist lediglich gut 3,5 Kilometer lang, besonders viel Stau gab es dennoch nicht. Stattdessen wurde die Pole-Zeit wie erwartet zum Rekord: Bottas drehte in 53,377 Sekunden die schnellste Runde der Formel-1-Geschichte. Und diese Marke wird er wohl eine ganze Weile behalten, denn die Streckenvariante in Bahrain ist nur aufgrund der Coronakrise kurzfristig in den Kalender gerutscht.

Weltmeister Hamilton wegen Corona nicht dabei

Hamilton, der als Weltmeister bereits feststeht, fehlt beim vorletzten Saisonrennen (Sonntag, 18.10 Uhr) aufgrund einer Corona-Erkrankung. Für Bottas ist es die fünfte Pole Position im 16. Saisonrennen und die 16. seiner Karriere.