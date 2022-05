Football: Straubing Spiders gewinnen Bundesliga-Auftakt

Besser hätte der Start für die Straubing Spiders in der GFL (German Football League) nicht sein können. Der Aufsteiger aus Niederbayern hat am Sonntagnachmittag die Allgäu Comets in Kempten mit 43:42 Punkten besiegt.

23 Punkte im zweiten Viertel

In den letzten Spielminuten behielten die Straubinger den Ball in ihren Reihen und konnten so den knappen Vorsprung verteidigen. Den Grundstein für den Premierenerfolg legten die Spiders im zweiten Viertel, in dem sie 23 Punkte holten. Die American Footballer aus Straubing konnten mit ihrem Erfolg in Kempten ihre Siegesserie fortsetzen. In der vergangenen Saison holten sie ungeschlagen den Titel in der GFL2 und sicherten sich so den Aufstieg.

Zum ersten Mal in ihrer fast 40-Jährigen Vereinsgeschichte spielen die Spiders jetzt in der GFL, der höchsten deutschen Liga im American Football.