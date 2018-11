"Football Leaks": FC Bayern reagiert auf Superliga-Recherche

Bayerns Rummenigge fordert Superliga schon länger

Karl-Heinz Rummenigge, Vorstandschef des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München, forderte die Einführung einer europäischen Superliga schon länger, erstmals 2016. "Ich schließe es nicht aus, dass man in Zukunft eine europäische Liga gründet, in der die großen Teams aus Italien, Deutschland, England, Spanien und Frankreich spielen", zitierte ihn die "Süddeutsche Zeitung" damals. "Ich vermute, dass diese Liga eines Tages kommen wird. Aber fragen Sie mich nicht, wann", wurde Rummenigge dann erst in der vergangenen Woche in einem Interview des Magazins "11Freunde" zitiert. "Ich bin froh, dass die Gründung nicht mehr in meine Verantwortung als Chef der ECA fällt", sagte er. Rummenigge war von Januar 2008 bis September 2017 Vorsitzender der "European Club Association" (ECA), einer unabhängigen Interessenvertretung europäischer Fußballklubs. Borussia Dortmund äußerte sich zu den aktuellen Enthüllungen bisher nicht.

FC Bayern reagiert mit Bekenntnis zur Liga und den europäischen Wettbewerben

Der FC Bayern München hingegen hat als Reaktion ein Bekenntnis zur Bundesliga und zu den bestehenden Europokal-Wettbewerben abgegeben. "Der FC Bayern München steht zu seiner Mitgliedschaft in der Fußball-Bundesliga, und solange ich Vorstandsvorsitzender des FC Bayern bin, auch zu den von UEFA und ECA gemeinsam organisierten Club-Wettbewerben", äußerte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge in einer Presseerklärung des Vereins.