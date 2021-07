Flutschäden: DOSB-Chef hofft auf staatliche Hilfen für Sport

Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), spricht angesichts der Schäden für Sportanlagen im Westen Deutschlands und in Bayern durch das Hochwasser von einem "herben Rückschlag".

"Gerade jetzt, wo es dem Sport in der Corona-Krise wieder besser geht, ist das ein neuer Tiefschlag. Ein ganz herber Rückschlag", sagte Hörmann am Rande des Abflugs zu den Olympischen Sommerspielen in Tokio am Sonntagabend.

Hörmann rechnet mit dreistelligem Millionenschaden

"Wir reden bestimmt von einem Schaden, der über 100 Millionen liegt. Da braucht man kein Prophet sein, wenn man die Bilder sieht", sagte Hörmann weiter. In Mitleidenschaft gezogen wurden Fußballplätze, Sporthallen und weitere Anlagen: "Im Moment kann man den Betroffenen nur Mut zusprechen."

Der DOSB selbst hatte schon am Freitag eine Soforthilfe von 100.000 Euro für betroffene Vereine und das Sammeln von Spenden angekündigt.