Flutlicht: Bayreuth rüstet sich für Drittliga-Aufstieg der SpVgg

Die Stadt Bayreuth stellt 1,5 Millionen Euro für den Kauf eines Flutlichts für das Hans-Walter-Wild-Stadion bereit. Wie Oberbürgermeister Thomas Ebersberger (CSU) dem BR auf Anfrage bestätigte, ist dies das Ergebnis der jüngsten Stadtratssitzung.

Steht das Flutlicht rechtzeitig? Stadt Bayreuth: "Bemühen uns"

Ob diese Summe für die Anschaffung einer neuen Anlage ausreicht, sei jedoch nicht sicher. Ebenfalls unklar sei laut Ebersberger auch, ob das Flutlicht rechtzeitig zum Start der neuen Saison im Sommer stehen werde. "Wir bemühen uns, dass wir es schaffen", so Ebersberger. "Wegen Ausschreibungen, Genehmigungen und Lieferzeiten will ich aber keine Versprechen geben, die ich nicht halten kann."

SpVgg Bayreuth droht Heimspiel in fremdem Stadion

Das städtische Stadion ist die Heimspielstätte der SpVgg Bayreuth, die als Tabellenführer der Fußball-Regionalliga Bayern den Aufstieg in die 3. Liga anpeilt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) schreibt ein Flutlicht für die Teilnahme am Spielbetrieb in der 3. Liga vor. Sollte die SpVgg keine 1.000 Lux starke Anlage vorweisen können, müsste der Verein im Falle eines Drittliga-Aufstiegs in ein anderes Stadion ausweichen.

Laut Ebersberger gebe es wenig Betreiber, die ihre Stadien dafür zur Verfügung stellen würden. Eine derartige Anfrage sei bereits im vergangenen Jahr gestellt worden. Ein Angebot sei damals von der Stadt Erfurt gekommen.

Kaum Angebote für gebrauchte Flutlichtanlage

Die Anschaffung einer Flutlichtanlage werde in Bayreuth schon seit etwa zehn Jahren diskutiert, erklärt Ebersberger. Zuletzt hatte man sich mit dem Kauf einer gebrauchten Anlage auseinandergesetzt. Mit einem Kaufangebot für ein Flutlicht in Jena sei man im vergangenen Jahr im letzten Moment gescheitert. Weil es auf dem Markt kaum Angebote für gebrauchte Flutlichtanlagen gebe, soll in Bayreuth nun eine neue gebaut werden.