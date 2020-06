Flugzeug fliegt mit rassistischer Parole über Stadion

Beim Spiel des englischen Fußball-Meisters Manchester City gegen den FC Burnley ist am Montagabend kurz nach dem Anpfiff ein Flugzeug mit einem Banner mit der Aufschrift "White Lives Matter - Burnley" (Weiße Leben zählen - Burnley) über das Etihad-Stadion geflogen. Die Spieler beider Vereine hatten vor dem Anpfiff am Mittelkreis niedergekniet, um so ihre Unterstützung im Kampf gegen Rassismus zu demonstrieren.

Kapitän Ben Mee: Fan sollen "im 21. Jahrhundert ankommen"

Seit dem gewaltsamen Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd nach Polizeigewalt protestieren weltweit hunderttausende Menschen gegen Rassismus - unter dem Motto "Black Lives Matter" (Schwarze Leben zählen). Der Slogan steht auch auf den Trikots aller Premier-League-Teams und ersetzt die Spielernamen. "Ich schäme mich und bin peinlich berührt.", sagte Burnleys Kapitän Ben Mee. Die verantwortlichen Fans sollen "im 21. Jahrhundert ankommen", sagte der 30-Jährige nach der 0:5-Niederlage bei Manchester City.