Florian Wilmsmann: Erst Weltmeister, dann große Kristallkugel?

Florian Wilmsmann gehört seit Jahren zur Weltspitze im Skicross. Seit 2018 war der 29-jährige Athlet vom TSV Hartpenning am Ende der Saison im Gesamtweltcup einer der besten fünf Athleten der Welt. Doch die ganz großen Erfolge wollten sich nie so richtig einstellen.

Olympia und WM: Rückschläge und neue Erfolge

Bei Olympia in Pyeongchang und Peking schied er früh aus, kam nicht unter die besten 20. Und auch bei Weltmeisterschaften blieb er stets hinter seinem Potenzial und seinen Ansprüchen zurück, kam 2019 und 2021 nicht unter die Top 10 - kurios für einen, der so konstant immer vorne mitfährt. Wilmsmanns Karriere änderte sich 2023 entscheidend.

Bei der WM in Bakuriani konnte Wilmsmann endlich auch auf der großen Bühne dem Druck standhalten, fuhr ins Finale und musste sich dort nur dem Italiener Simone Deromedis geschlagen geben. Wilmsmann kann sich seit dem Vizeweltmeister nennen. "Ich habe schon gemerkt, dass da sehr viel Druck bei mir abgefallen ist, weil es davor bei den Großevents nicht ganz so gut gelaufen ist. Ich habe gemerkt, dass, auch wenn es nur an einem Tag im Jahr ist, kann ich da sein, wenn es zählt", sagt Wilmsmann im Interview mit BR24Sport.

Führung im Gesamtweltcup: Wilmsmann vor dem großen Coup

Denn mit dem Dasein, wenn es darauf ankommt, haperte es in der Karriere von Wilmsmann nicht selten. Und so waren auch Weltcupsiege eine Rarität. Erst zweimal war er vor dieser Saison bei einem Weltcuprennen im großen Finale als erster über die Ziellinie gefahren.

Doch in diesem Jahr ist alles anders. Sechsmal stand Wilmsmann in diesem Winter auf dem Podest. In Innichen, auf der Reiteralm und zuletzt im kanadischen Craigleith stand er ganz oben auf dem Treppchen. Durch diesen Sieg holte er sich zwei Rennen vor Saisonende sogar die Führung im Gesamtweltcup vor Reece Howden (CAN) und Deromedis.

Wilmsmann: "Ziel, eine Medaille zu gewinnen"

Die beiden muss Wilmsmann auch schlagen, wenn sich am Freitag die besten Skicrosser der Welt gleichzeitig die Piste in St. Moritz herunterstürzen, um den Weltmeister unter sich auszumachen. Für Wilmsmann eine Chance, seine Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. "Auf jeden Fall ist das Ziel, wieder eine Medaille zu gewinnen", sagt der 29-Jährige. Zu viel Druck möchte er sich aber nicht machen. Er wolle letzten Endes "da hinfahren und am Ende meine beste Leistung bringen".

Und Wilmsmanns beste Leistung sollte für eine Topplatzierung allemal reichen. Das hat er in dieser Saison sehr regelmäßig gezeigt. Wenn er dies über die kommenden zwei Wochen hinbekommt, wäre der Lohn die Krönung seiner Karriere. Weltmeister und Gesamtweltcup-Sieger Florian Wilmsmann, sollte ihm das gelingen, hätte er den Kampf gegen Druck wohl ein für allemal überwunden.