Florian Niederlechner - "Ich war jedes Jahr im Abstiegskampf"

Seit der Saison 2019/20 spielt Florian Niederlechner für den FC Augsburg und hat sich dort als Leistungs- und Sympathieträger etabliert. Dem 31-Jährigen gefällt es in der Schwabenmetropole, wie er im Insta-Talk mit Sebastian Benesch verriet. "Der FC Augsburg ist ein sehr familiärer Verein. Ich hatte hier bisher einfach eine unfassbar schöne Zeit bisher. Klar, mit dem ersten Jahr ging es richtig gut los." In der ersten Saison erzielte er für den FCA 13 Tore - belegte zusammen mit Dortmunds Superstürmer Erling Haaland den sechsten Platz in der Torjägerliste.

"Ich mag die Stadt sehr, sehr gern, ich mag die Leute im Stadion. Ich identifiziere mich einfach zu 100 Prozent mit dem Verein und deswegen macht es mir so viel Spaß." Florian Niederlechner

Keine Angst vor Dortmund, aber Respekt

Am nächsten Sonntag ist Borussia Dortmund zu Gast in Augsburg (17.30 Uhr, Radio-Livereportage, erste Free-TV-Bilder in Blickpunkt Sport) - sehr wahrscheinlich ohne Haaland, der seit vier Wochen wegen Adduktorenproblemen ausfällt.

Angst vor Dortmund hat Niederlechner nicht, aber Respekt: "Der BVB ist mit Haaland eine andere Mannschaft als ohne Haaland. Aber ich glaube, wer am Wochenende das Spiel gegen Gladbach – auch ohne Haaland – gesehen hat und was die mit Gladbach gemacht haben, da muss man schon viel Respekt haben. Keine Angst – aber viel Respekt." Dortmund fegte Gladbach mit 6:0 vom Platz.

Und dass die Augsburger die Borussen besiegen können, haben sie 2018/19 und 2019/20 schon unter Beweis gestellt. "Der FCA hat immer gut ausgesehen gegen Dortmund. Sie reisen nicht ganz so gern nach Augsburg", stellte Niederlechner fest.

Der Bayer hofft im Spiel gegen den BVB auch auf die Unterstützung der Fans - bei der Partie sind 15.330 Zuschauer zugelassen. "Endlich hat der Spuk ein Ende mit den blöden Geisterspielen. Das ist eine Katastrophe für uns Spieler. Ich hoffe, sie treiben uns nach vorne und am Ende schießen wir eins mehr als Dortmund."

Abstiegskampf - für "die Birne nicht leicht"

Ein Erfolg gegen Dortmund wäre für die Augsburger immens wichtig - aktuell belegen sie mit 22 Punkten den Abstiegsrelegationsplatz. Der 31-Jährige weiß, wie Abstiegskampf geht: "Bis auf ein Jahr, wo wir uns mit dem SC Freiburg für die Europa League qualifiziert haben, war ich jedes Jahr im Abstiegskampf. Für die Birne ist das auf alle Fälle nicht leicht. Immer den negativen Druck zu haben ist nicht schön."

Im Januar buhlte Bastian Schweinsteigers Ex-Klub Chicago Fire um den Augsburger Spieler, wollten den 31-Jährigen mit einem Dreijahres-Vertrag locken. Doch die Schwaben ließen ihn nicht ziehen. "Ich habe mich lange mit der Familie zusammengesetzt. Wir hätten es sehr gerne gemacht. Ich habe auch eine oder zwei Wochen gebraucht, als der Verein gesagt hatte: ,Das wird nicht klappen, wir brauchen Dich im Abstiegskampf.´"

Karriereende in Augsburg?

Mittlerweile habe er sich damit abgefunden: "Wer mich kennt, der weiß, wie gerne ich beim FC Augsburg bin. Weil es auch ein sehr, sehr wichtiger Verein für mich ist, den ich auch sehr im Herzen trage."

Ob er seine Karriere in Augsburg beenden wird, ließ der 31-Jährige offen: "Ich habe immer gesagt: Ich kann mir gut vorstellen, beim FCA meine Karriere zu beenden. Aber wenn dann so ein Angebot kommt, setzt man sich natürlich damit auseinander. Ich muss mal schauen, was die Zukunft noch bringen wird."